ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

يشهد سوق السيارات المصري الفترة الأخيرة زيادات في أسعار بعض السيارات المتاحة للبيع , تزامنا مع بدء العام الجديد 2021 الذي شهد ارتفاعات سعرية لعدد من السيارات باختلاف موديلاتها و طرازاتها .





و من الزيادات التي طرأت علي أسعار السيارات في مصر مؤخرا , طراز تويوتا كامري toyota camry 2020 الذي حصل على زيادة سعرية رغم استمرار تقديمه في مصر كموديل 2020 دون تغيير ما وصفة بعض التجار بالزيادة الغير مبرره .





تأتي السيارة تويوتا كامري toyota camry 2020 بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 178،حصان وعزم دوران بواقع 231 نيوتن متر ، و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات ، وتعمل بنظام الجر الامامي .





داخلية تويوتا كامري toyota camry 2020 معززة بقطع نحاسية مع مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياحية من نظام ترفهي مذهل متصل بشاشة 12.3 بوصة انش .





تنتمي تويوتا كامري toyota camry 2020 لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم ، وتحقق السيارة جودة الركوب مع الكثير من مميزات الامان ،كما أنها مريحة مع مرحكات قوية ومقصورة داخلية راقية .



