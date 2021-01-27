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سيارات

ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:00 م
تويوتا كامري toyota
تويوتا كامري toyota camry 2020
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اشرف عطية
يشهد سوق السيارات المصري الفترة الأخيرة زيادات في أسعار بعض السيارات المتاحة للبيع , تزامنا مع بدء العام الجديد 2021 الذي شهد ارتفاعات سعرية لعدد من السيارات باختلاف موديلاتها و طرازاتها . 

و من الزيادات التي طرأت علي أسعار السيارات في مصر مؤخرا , طراز تويوتا كامري toyota camry 2020 الذي حصل على زيادة سعرية رغم استمرار تقديمه في مصر كموديل 2020 دون تغيير ما وصفة بعض التجار بالزيادة الغير مبرره . 

تأتي السيارة  تويوتا كامري toyota camry 2020 بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 178،حصان وعزم دوران بواقع 231 نيوتن متر ، و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات ، وتعمل بنظام الجر الامامي . 

داخلية تويوتا كامري toyota camry 2020 معززة بقطع نحاسية مع مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياحية من نظام ترفهي مذهل متصل بشاشة 12.3 بوصة انش .

تنتمي تويوتا كامري toyota camry 2020 لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم ، وتحقق السيارة جودة الركوب مع الكثير من مميزات الامان ،كما أنها مريحة مع مرحكات قوية ومقصورة داخلية راقية .

سعرتويوتا كامري toyota camry 2020 في مصر 
وارتفع سعر السيارة تويوتا كامري toyota camry 2020 في مصر بقمة 95.000 جنيه و تأتي بفئة واحدة هاي لاين و اصبح سعرها مليون و 995.000 جنيه بدلا من مليون و 900.000 جنيه . 
ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور
ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور
ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور
ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور
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