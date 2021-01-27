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أخبار البلد

حقيقة تجميد برنامج "تكافل وكرامة" الوزراء ينفي تجميد برنامج "تكافل وكرامة" تمهيداً لإيقافه.. الحكومة توضح

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيدًا لإيقافه بشكل كامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيدًا لإيقافه بشكل كامل، مُوضحةً استمرار صرف الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، والبالغ عددها نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة حتى الآن، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة.

وفي سياق متصل، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
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