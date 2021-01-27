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أخبار العالم

بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا في الشرق الأوسط

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:08 م
مدير عام منظمة الصحة
مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك 25 مليون جرعة لقاح كورونا لمنطقة الشرق الأوسط في مارس المقبل و355 مليون جرعة بحلول ديسمبر، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت، امس الثلاثاء، توصيات بشأن استخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا وقالت إنها تعمل مع الشركة لتسريع موافقتها على حقنة لإدراج منظمة الصحة العالمية في قائمة الاستخدامات الطارئة.

وقالت مجموعة الخبراء الإستشارية الإستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية حول التطعيم ، والمعروفة باسم SAGE، إنه يجب إعطاء اللقاح على جرعتين بفاصل 28 يوما، والتي يمكن تمديدها في ظروف استثنائية إلى 42 يوما.

وجاءت الإرشادات الخاصة بشركة موديرنا بعد عدة أسابيع من إصدار توصياتهم بشأن لقاح منافس من شركة فايزر.

وفي وقت سابق، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن لقاحات فيروس (كوفيد - 19) تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة.

وقال المدير العام للمنظمة، في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية التي أقيمت في جنيف : إنه في الوقت الذي توفر الدول الغنية اللقاح لشعوبها تنتظر الدول الأقل نموا وصول اللقاحات, مبينًا أنّ عدم وصول اللقاحات بشكل منصف للجميع ستكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلي 2.9 تريليونات دولار، نصفها ستتكبدها الدول الغنية.

ودعا أدهانوم إلى سد الفجوة في تمويل مسرع للمنتجات الطبية لمكافحة كوفيد 19 للعام الجاري وقيمتها 26 مليار دولار.
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