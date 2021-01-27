منافسة قوية.. آيفون 12 برو أم جالاكسي إس 21 أيهما أفضل

لا تزال المنافسة قوية بين شركتي آبل وسامسونج حيث أطلقتا عملاقة تصنيع الهواتف الذكية مؤخرا أحدث إصدارتها ضمن الفئة الرائدة فلاجشيب بأسعار وإمكانيات منافسة، وتعد سلسلة Galaxy S21 أحدث إصدارات الشركة الكورية الجنوبية لعام 2021، بينما كشفت منافستها الأمريكية عن تشكيلة آيفون 12 أواخر العام المنصرم.





مقارنة بين آيفون 12 برو و سامسونج جالكسي إس 21









التصميم





يأتي هاتف iPhone 12 Pro، بتصميم جمالى مصنوع من الزجاج داخل إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يأتي هاتف Galaxy S21، بمظهر أنيق في هيكل من الألمنيوم.





الشاشة





يشمل هاتف آيفون 12 برو شاشة من نوع Super Retina بقياس 6.1 بوصة، بدقة 1170 x 2532 بيكسل، محية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass، بينما يأتي هاتف Galaxy S21، بشاشة منحنية بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بيكسل، تعمل بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.









الكاميرا الخلفية





يقدم هاتف Galaxy S21، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 و 12 و 12 ميجابيكسل على التوالي، بينما يقدم هاتف آيفون 12 برو كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 12 ميجابيكسل لكل منهما.





المعالج





يعمل هاتف آيفون 12 برو، بمعالج آبل الأحدث A14 Bionic، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، يعمل هاتف جلاكسي إس 21 بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، والذي يقدم أيضًا دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





البطارية





تضيف سامسونج لأجهزتها بطاريات قوية ذات سعة كبيرة حيث يقدم هاتف Galaxy S21، بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، بينما سعة هاتف آيفون 12 برو قليلة جدا مقانة بمنافسة الأندرويد حيث يقدم بطارية بقوة 2815 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات.





السعر





قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy S21، بسعر 800 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 12,572 جنيها مصريا) لنسخة 8 + 128 جيجابايت، بينما يتوفر هاتف iPhone 12 Pro بسعر 999 دولار أمريكيا (أي ما يعادل جنيها مصريا) لنسخة 8 + 128 جيجابايت.







