شاهد.. كيفية عمل تقنية LiDAR بـ هاتف آيفون 12 برو

تدعم شركة آبل ، هاتفها الجديد iPhone 12 Pro بأحدث ميزات أجهزة iPad Pro اللوحية، حيث تقدم كاميرا الهاتف نظام العمق ليدار LiDAR، التابع لـ سوني نبضات من الضوء لقياس مسافات الأشياء بدقة من عدسة الكاميرا.





وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، تساعد عدسة LiDAR، مستخدمو آيفون 12 برو في الحصول على تركيز تلقائى أكثر دقة وتمييز أوضح بين الخلفية والمقدمة من خلال كاميرا الهاتف، مما سيساعد فى الحصول على لقطات وضع عمودى محسنة.





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وتساعد كاميرا العمق بهاتف iPhone 12 Pro، تطبيقات الواقع المعزز على وضع الأشياء الرقمية فى بيئات حقيقية بشكل أكثر واقعية، وهي تأتي مدمجة في كاميرا أجهزة iPad Pro، التي أطلقتها آبل شهر أبريل الماضي.





ويعمل مستشعر الليزر ثلاثي الأبعاد من سوني على تضخيم تفاصيل الصور، وكما يعمل LiDAR كنظام قياس مسافة بالليزر عالي الدقة يجعل من الممكن تحديد المسافة بين جسم وآخر، مما يسمح لأجهزة iPhone 12 Pro، قياس المسافة بين الأشياء التي سيتم عرضها في الصورة.





وتسمح تقنية LiDAR، الموجودة بكاميرا هاتف iPhone 12 Pro، لنظام التشغيل بإطلاق أشعة ليزر غير مرئية إلى الكائن الذي ينعكس ويعود إلى نقطة البداية، لحساب المسافة ويكون قادرا على تحديد مكان وجود الكائنات.





ومع تطبيق Canvas، يستطيع مستشعر LiDAR من سوني، صوير معظم الأشياء بدقة ضمن نطاق 1 % مقارنة بكاميرات هواتف الأخرى، كما يقدم التطبيق من خلال المستشعر صورة دقيقة للغاية لمعظم تفاصيل الأشياء مثل الأبواب وأثاث المنزل وغيرها كما يوضح الفيديو التالي.





ويأتي هاتف iPhone 12 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، ويعمل بواسطة معالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.





ويعمل iPhone 12 Pro بنظام تشغيل ios 14 الجديد، ويقدم 3 كاميرات خلفية، دقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع كااميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويتوف الهاتف بسعر 999 دولارا أمريكيًا لنسخة 128 جيجابايت، أى ما يعادل 15700 جنيه مصرى.