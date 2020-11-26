6 ميزات تجعل هاتف iPhone 12 Pro من أفضل هواتف هذا العام

Apple ، ويرجع ذلك إلى العديد من الميزات الموجودة من تصميمه إلى إمكانات الكاميرا، والتي تجعله أحد أفضل الهواتف في العالم التي يمكنك شراؤها في عام 2020، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز 6 ميزات بهاتف آيفون 12 برو، وفقا لما ذكره موقع "mensxp". يعتبر هاتف iPhone 12 Pro ، أحد أفضل الهواتف الذكية التي قامت بإنتاجها شركة آبل، ويرجع ذلك إلى العديد من الميزات الموجودة من تصميمه إلى إمكانات الكاميرا، والتي تجعله أحد أفضل الهواتف في العالم التي يمكنك شراؤها في عام 2020، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز 6 ميزات بهاتف آيفون 12 برو، وفقا لما ذكره موقع "mensxp".





1. تصميم ممتاز:





تأتي سلسلة آيفون 12، بتصميم فاخر بفضل طبقة الزجاج الخلفي المصقول مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع تصميم مربع الشكل مما يجعله أحد أكثر الهواتف الذكية تميزًا في السوق.









2. درع السيراميك:





أضافت شركة آبل Apple، طبقة حماية إضافية تسميها "درع السيراميك Ceramic Shield"، حيث تأتي بلورات السيراميك مدمجة تجعل الشاشة أكثر متانة بأربع مرات من الشاشات الزجاجية العادية في الهواتف الذكية، وبالرغم أن درع الحماية لا يحمي بالضرورة الخدوش، ولكنه يضيف طبقة حماية إضافية من المتانة التي لم تكن موجودة في هواتف آيفون من قبل.





3. الشاشة:





تعد شاشة هاتفي iPhone 12 Pro و Pro Max من بين أفضل شاشات أجهزة آيفون، حيث حطمت 11 رقمًا قياسيًا في اختبارات الأداء وفازت بجائزة DisplayMate لأفضل شاشة عرض على هاتف ذكي، ويرجع ذلك إلى نسبة التباين عالية الدقة المدمجة بالشاشة والتي تحقق أفضل طريقة لعرض مقاطع الفيديو والصور والألعاب.





4. الكاميرا:





تم تصميم هاتف آيفون 12 برو للمستخدمين الذي يريدون الحصول على أفضل هاتف ذكي على الإطلاق من حيث إمكانيات الكاميرا، يعد هاتف iPhone 12 Pro رائعا بشكل خاص في التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة وبفضل فتحة f / 1.6 الأوسع، وهو أحد أفضل الهواتف الذكية التي يمكن استخدامها للتصوير الليلي، حيث يساعد مستشعر LiDAR الجديد أيضًا في التقاط صور أسرع وأكثر دقة في الإضاءة المنخفضة، كما يساعدك أيضًا على التقاط صور بورتريه في الظلام بدقة أكبر وتشغيل كاميرا أسرع في البيئات المظلمة.





5. معالج آبل A14 Bionic:





صممت آبل معالج A14 Bionic، والذي يعد أول مجموعة شرائح تم تصنيعها بواسطة تكنولوجيا 5 نانوميتر وهي أيضًا تعد أقوى مجموعة شرائح في العالم، ولكنها لا تعتبر أكثر قوة فحسب بل والأسرع أيضًا والأكثر كفاءة في فئتها، و يعد هاتف iPhone 12 Pro، أحد أسرع الهواتف لتشغيل الألعاب القوية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت معدل 60 إطارًا في الثانية،





6. شحن MagSafe:





أحد أبرز الميزات التي تقدمها هواتف آيفون لهذا العام، هو الشاحن اللاسلكي MagSafe، حيث قامت آبل بتوسيع استخدام الملحقات في نظامها البيئي، حيث يتم توصيل MagSafe بسلاسة بالجزء الخلفي من هواتف آيفون 12 وشحنه باستخدام تقنية Qi اللاسلكية، ويمتاز شاحن MagSafe بإمكانية استخدام هاتفك الآيفون أثناء الشحن نظرا لأن الشاحن متصل بالجزء الخلفي من الهاتف وذلك على عكس أجهزة الشحن اللاسلكية الأخرى.