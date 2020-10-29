آبل تخسر تحدي القوة بـ درع السيراميك Ceramic Shield.. ومستخدمو آيفون 12 برو يشكون من خدوش بالشاشة

يعتبر هاتف iPhone 12 Pro ، هو أحدث الهواتف الذكية التي تتعرض اختبارات المتانة التي تجريها قناة يوتيوب المعروفة بإختبارات المتانة للأجهزة الرائدة JerryRig ، ومن غير المستغرب أنه مر دون مشكلة.





وعلى الرغم من أن شركة آبل أكدت في مؤتمر إطلاق سلسلة آيفون 12، على أن شاشات أجهزتها الجديدة مدعمة بطبقة من السيراميك وأقوى أربع مرات من شاشات هواتف آيفون السابقة، إلا أن اختبارات المتانة التي أجريت على هاتف iPhone 12 Pro، كشفت عكس ذلك.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أظهرت اختبارات المتانة التي اجرتها قناة "JerryRig " على شاشة هاتف آيفون 12 برو، أن الجهاز تعرض للخدوش بنفس مستوى أي شاشة زجاج عادية، عند المستوى السادس لمقياس صلابة الشاشة.





وقد قامت آبل بتغطية الزجاج ببلورات سيراميك نانوية، مما يزيد من قدرة زجاج الشاشة على التحمل وليس الخدش، ومن خلال اختبارات المتانة تم اكتشلف تأثير جانبي مثير للاهتمام لطبقة السيراميك في اختبار الاحتراق، حيث لم تتأثر شاشة هواتف آيفون الجديدة بالحرق.





ويرجع ذلك لان السيراميك أقل توصيلا للحرارة، ويحمي وحدات البكسل الأساسية بشكل أفضل، ولكن لا يعد هذا عمليا بالنسبة لاستخدام الهاتف اليومي.





فوفقا للمسرب التقني الشهير Max Weinbach، فأن بعضا من مالكو أجهزة آيفون 12، اشتكوا من خدوش على الشاشة بعد أياما قليلة من الأستخدام، حيث أن سلسلة آيفون الجديدة مقاومة للسقوط ولكنها ناعمة جدا مما يجعلها أكثر عرضه للخدوش.