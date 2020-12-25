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تكنولوجيا

تقلد آبل كالعادة.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:05 ص
تقلد آبل كالعادة..صدمة
تقلد آبل كالعادة..صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة
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كريم جمال
حالة من الحزن سيطرت على محبي علامة سامسونج الكورية الجنوبية حول العالم بعد قرارها الأخير، بالرغم من انتقادها لمنافستها التقليدية آبل الأمريكية لنفس القرار حينما سبقتها إليه مع إطلاق آيفون 12.

وبحسب فون آرينا التقني، قررت شركة سامسونج طرح هاتفها المنتظر Galaxy S21 بدون شاحن مثلما فعلت، والغريب أن سامسونج نفسها إنتقدت الأمر عند إطلاق أحدث إصدارات آيفون.

و ما أحزن محبي سامسونج أكثر حذفها لمنشورات السخرية على حسايها الرسمي بفيسبوك، والتى كانت تنال من قرار آبل بمنع تزويد عبوات هواتفها بالشواحن، وهى ليست المرة الأولى فقد سبق و أن سهرت من قرار إيقاف الصانع الأمريكي لفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر.

و كان أخر منشور ساخر بعبارة " احصل على هاتف جلاكسي الجديد بشاحن داخل العبوة"، فى إشارة للسخرية من عدم توافر شاحن فى العلبة المخصصة لهاتف آيفون 12.

لتكون الواقعة الأخيرة أحدث فصول قصة سخرية سامسونج الدائمة من آبل، ثم إتباع نفس النهج و حذف أى عبارات سخرية أو مواد إعلانية مخصصة لذلك، من أجل تبرير قراراتها لمحبيها حول العالم.

وبحسب تقارير تقنية ستطرح سامسونج شاحن جديد بقوة 30 واط، وسيباع منفردًا لكنه بسعر منخفض، حيث سيتاح بمتاجر الشركة الرسمية عقب إطلاق Galaxy S21 فى العام القادم.
تقلد آبل كالعادة.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة
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