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رياضة

مدرب الأهلي يتحدث عن مباراة بيراميدز وآخر استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:07 م
الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي
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ياسمين تيسير
أكد سامي قمصان، مدرب فريق النادي الأهلي، أن الفريق قدم أداءً جيدا أمس، الاثنين، أمام بيراميدز وكان قريبا من تحقيق الفوز ولكن غياب التوفيق حال دون ذلك.


وقال سامي قمصان، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن والتر بواليا، نجم الفريق، لاعب رائع ويمتلك إمكانيات على مستوى عال ولكنه يعاني من قله التوفيق منذ انضمامه، مشددا على أن الجهاز الفني حريص على إعداد اللاعب نفسيا قبل بدنيا حتي لا يتأثر بالضغط.


وأضاف أن الأهلي خسر 6 نقاط في 9 مباريات ولكن ليس بسبب الفنيات فقط، حيث هناك عوامل أخرى أبرزها الأخطاء التحكيمية، مشددا على أن الأهلي كان له ضربة جزاء مستحقة أمام بيراميدز ووداي دجلة، بالإضافة إلى أن هدف الفريق في مرمى البنك الأهلي كان صحيحا.


وأوضح أن الأهلي سيخضع لمسحة ثم مران الفريق وعقب ظهور نتيجة المسحة سيكون هناك معسكر مغلق استعدادا لكأس العالم للأندية، مشددا على أن الفريق لديه إصرار شديد على الوصول لأبعد نقطة في البطولة.


وأشار إلى أن الأهلي هو ممثل مصر في تلك البطولة، لذلك لابد أن يكون خير مثال.
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