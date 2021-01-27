انتحال صفة ضباط أمن وطني.. المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة آخر في اتهامهم بانتحال صفة ضباط الأمن الوطني لسرقة المواطنين في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.
كشف امر لإحالة قيام المتهمين عبد الرحمن .م ، شريك متضامن بشركة مقاولات ومحمد .ج ، سائق وأحمد .ع ، تباع ومحمد . س ، عاطل وشريف م، نقاش بسرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه ناصر أحمد محمد السيد بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب أمواله فتوجهوا للمكان الذي يخلد فيه المجني عليه وآخران مدقع إبراهيم محمد عبد الله ومحمد السيد أحمد محمد السيد بإحدى الشون وإيقاظهم من سباتهم مدعين زورا انتمائهم لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية ما بث الرعب في نفوسهم وأنصاعوا طيعا لرهبتهم فاصطحبوهم داخل إحدى المركبات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبلغ المالي وذلك حال كونهم أكثر من شخصين وقد حدثت الواقعة ليلا أثناء حملهم سلاحا أبيضا مخبىء «مطواة».