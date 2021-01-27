ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتحال صفة ضباط أمن وطني.. المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة آخر في اتهامهم بانتحال صفة ضباط الأمن الوطني لسرقة المواطنين في البساتين.  

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار. 

 كشف امر لإحالة قيام المتهمين عبد الرحمن .م ، شريك متضامن بشركة مقاولات ومحمد .ج ، سائق وأحمد .ع ، تباع ومحمد . س ، عاطل وشريف م، نقاش بسرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه ناصر أحمد محمد السيد بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب أمواله فتوجهوا للمكان الذي يخلد فيه المجني عليه وآخران مدقع إبراهيم محمد عبد الله ومحمد السيد أحمد محمد السيد بإحدى الشون وإيقاظهم من سباتهم مدعين زورا انتمائهم لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية ما بث الرعب في نفوسهم وأنصاعوا طيعا لرهبتهم فاصطحبوهم داخل إحدى المركبات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبلغ المالي وذلك حال كونهم أكثر من شخصين وقد حدثت الواقعة ليلا أثناء حملهم سلاحا أبيضا مخبىء «مطواة».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة ربة منزل استعانت بأشقائها لسرقة زوجها فى التبين

ننشر أمر إحالة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

بعد تلاوة أمر الإحالة.. ماذا قال محمود عزت عن اتهامات قضية اقتحام الحدود الشرقية

الجنايات ترفع جلسة محاكمة محمود عزت في قضية اقتحام الحدود الشرقية

قضية اقتحام الحدود الشرقية.. تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان.. المحكمة تطلب شهادة مسئول نشاط التنظيم.. والنيابة توجه اتهاماتها لـ عزت.. والأخير ينكر: محصلش

المشدد 6 سنوات لـ طالب وسائق انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة الأهلي يطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

الأموال العامة تضبط رئيس مدينة بقنا وآخرين بتهمة الإضرار بالمال العام

جماهير الزمالك تطالب بعودة أيمن حفني للنادي

طرد إبراهيموفيتش وخناقته مع لوكاكو.. أبرز أحداث ليلة ديربي الغضب "فيديو"

اهدى علشان تحقق طموحاتك .. شوبير يوجه نصيحة مهمة لـ رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور