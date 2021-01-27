انتحال صفة ضباط أمن وطني.. المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة آخر في اتهامهم بانتحال صفة ضباط الأمن الوطني لسرقة المواطنين في البساتين.





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.



