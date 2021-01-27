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شاهد.. رسام جرافيتي حول شوارع دمياط إلى لوحات فنية رائعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:15 م
محمد موافي
محمد موافي
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، تقرير عن رسام جرافيتي حول شوارع دمياط إلى لوحات فنية رائعة.

محمد الموافي شاب من محافظة دمياط ، هو أحد أبرز الرسامين فن الكاليجرافي والجرافيتي، وهو يمثل فن الشارع، وأيضا الديكور الداخلي والواجهات، بالاضافه إلى أنه ينشر لمسه فنية في كل الأماكن في شوارع دمياط والعديد من محافظات مصر.

وقال "الموافى": "حصلت علي المركز الأول في العديد من المسابقات داخل محافظة دمياط وعلي مستوى الجمهورية، وشاركت في العديد من المعارض الفنية داخل وخارج مصر ، مشيرا أن البداية كانت عام ٢٠٠٨ ، وأشهر اعمالي جدارية محمد صلاح و جدارية PeakyBlinders ، وأستخدم الألوان الفسفورية المضيئة والألوان الزيتية، وأوضح موافي أنه يحرص أن تكون أعمالي سببا في نشر البهجة والابداع في الشارع ومخاطبة كافة الأعمار والعقول ، لافتا أن تناسق الألوان يضيف راحة للعين في كل الأماكن، وأؤمن دائما بمبدأين : ” الرسم وسيله وليست غايه”.

وانتهى بــ “اعمل فيما تُحب حتى تحب عالمك”.
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