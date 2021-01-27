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رياضة

ماتش صعب جدًا.. شوبير يعلق على مباراة مصر والدنمارك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:23 م
صدى البلد
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منار نور
أشاد الإعلامي أحمد شوبير بمنتخب مصر لكرة اليد بعد أدائه المتميز في كأس العالم لكرة اليد. 

وغرد "شوبير" من خلال حسابه الشخصي تويتر: "النهاردة عندنا ماتش صعب جدًا مع الدنمارك باذن الله رجالتنا عندهم كتير خلينا متفائلين مفيش مستحيل.

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية أمام منافسه الدنمارك، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد. وكان منتخب مصر قد تعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25 في المواجهة التي جمعتهما الليلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.


ووقع منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لمونديال اليد خلف السويد متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط. وتقام مباراة منتخب مصر أم الدنمارك اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف على قناة أون تايم سبورت ضمن منافسات دور الـ8 من المسابقة العالمية.

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