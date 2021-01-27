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برلمان

نائب بالشيوخ: الكونجرس يحاول فرض وصاية على مصر مستندا لتقارير مشبوهة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:10 م
حازم الجندى ، عضو
حازم الجندى ، عضو مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
أدان النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، ما أثير بشأن إنشاء عضوين بالكونجرس الأمريكي لجنة مختصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. 

وقال الجندي، في بيان، الأربعاء، إنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها من الكونجرس الأمريكي وأعضائه تصريحات أو تحركات مهاجمة للملف الحقوقي في مصر دون أي دليل يذكر على ذلك. 

وأضاف "الجندي"، أن أغلب الحالات التي يتم الحديث عنها دائما هي حالات تخضع لمحاكمات عادلة أمام القضاء المصري، والمطالبات بالإفراج عنهم هي تدخل مباشر في عمل القضاء وإخلال بمبدأ سيادته واستقلاله. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أعضاء الكونجرس يستندون إلى معلومات مغلوطة وتقارير منظمات مشبوهة للهجوم على الملف الحقوقي في مصر، لافتًا إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف لعدم وجود الانتهاكات التي يتحدثون عنها.

وشدد المهندس حازم الجندي، على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ومكانة مرموقة عالميا وإقليميا ولا يمكن أن تقبل مثل هذا النوع من محاولات فرض الوصاية والرقابة عليها، والتي في النهاية لا تستند إلى أي دليل ملموس على أرض الواقع وإنما على تقارير كاذبة لخدمة أهداف الجماعات الإرهابية والدول المعادية لمصر.
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