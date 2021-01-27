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محافظات

انفوجراف| الغربية تتلقى 148 ألفا و 308 طلبات تصالح بإجمالي 930 مليون جنيه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:34 م
انفوجراف لتلقي الغربية
انفوجراف لتلقي الغربية طلبات التصالح في مخالفات البناء
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٨ ألفا و ٣٠٨ طلبات تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٠ مليونا و ٧٧٦ ألف جنيه حتي يوم الثلاثاء  ٢٦ / ١ / ٢٠٢١.


وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٨٥١) طلب ، ورفض عدد (٢٩٥) طلب، وجاري فحص عدد (١٤٦١٦٢) طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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