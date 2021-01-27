انفوجراف| الغربية تتلقى 148 ألفا و 308 طلبات تصالح بإجمالي 930 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٨ ألفا و ٣٠٨ طلبات تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٠ مليونا و ٧٧٦ ألف جنيه حتي يوم الثلاثاء ٢٦ / ١ / ٢٠٢١.









وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٨٥١) طلب ، ورفض عدد (٢٩٥) طلب، وجاري فحص عدد (١٤٦١٦٢) طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.



