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أخبار العالم

خلال يوم.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية.. وتعافي 205 حالات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:00 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
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شيماء مصطفى
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات 367023 حالة.

وسجلت المملكة 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالوباء في المملكة، إلى 6363 حالة وفاة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 205 حالات تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 358545 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2115 والحالات الحرجة 348 حالة.
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