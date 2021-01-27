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رياضة

مدرب بيراميدز: التعادل مرضي وصبحي وإكرامي كانا على المستوي المطلوب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:05 م
محمود فتح الله مدرب
محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز
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ياسمين تيسير
أكد محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أن الفريق قدم اداء جيد امس امام الأهلي في الجوله العاشره من بطولة الدوري المصري مشددا ان التعادل مرضي بالنسبه للجهاز الفني 

وأضاف مدرب بيراميدز في تصريحات لـ اذاعة " اون تايم سبورت " أن الفريقين كانا في حالة حذر شديدة خلال المباراة حيث ان بيراميد كان يسعى لتحقيق الفوز إضافة ان الأهلي كان متخوفا من الهزيمة قبل السفر لـ بطولة كأس العالم للاندية.

وتابع أن هناك حاله هجوم وضغط على الفريق سيئه، مشددا ان الفريق يمتلك للاعبين على أعلى مستوى بالاضافة لجهاز فتي جيد وهناك اتجاه لتصحيح كافة الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

وأكمل أن هناك من يصور الوضع بشكل سيىء ولكن الفريق في طريقه للعودة لسابق عهده الموسم الماضي 

اما عن شريف اكرامي ورمضان صبحي فأكد ان كلا اللاعبان قدما اداء جيد امس امام الاهلي وبذلا قصارى جهدهما امس 

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