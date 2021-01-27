المنافسة تشتعل.. تزايد فرص هاني أبوريدة في الاحتفاظ بمقعد "تنفيذي الفيفا" أمام فوزي لقجع

يشهد سباق الحصول على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المقرر حسم انتخاباتها يوم ١٢ مارس القادم فى الرباط، منافسة قوية بين المهندس هاني أبوريدة والمغربي فوزى لقجع .





وتلقي المرشحون الأربعة علي منصب رئيس CAF الايميل الخاص بالموافقة علي ترشحهم من قبل لجنة المراجعة في FiFA وهم المهندس هاني أبوريدة والمغربي فوزى لقجع والجزائرى خير الدين زطشي والكونغولى كونست عمارة.





ولم توافق لجنة المراجعة بالفيفا في مفاجأة غير متوقعة علي ترشح خيرالدين زاطشي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا بسبب تعليقه وإيقافه 6 اشهر في 2018 بالإضافة إلى عقوبات محلية في 2016 اثناء رئاسته لنادي بارادو الجزائري كذلك تم منع رئيس CAF بالإنابة الكونغولي كونست عماري بسبب عدم تمرير أوراقه ومنع ترشحه لعضوية FIFA Council.





وتتزايد فرص حصول المهندس هاني أبوريدة العضو الحالي بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على المنصب نظرا لتمتعه بشعبية وثقل بين الاتحادات الأفريقية الـ ٥٤.





ويعتمد المهندس هاني أبوريدة على إسهاماته داخل الاتحادات الأفريقية بحكم منصبه داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف والفيفا من أجل تطوير الكرة داخل القارة السمراء.



