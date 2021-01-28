بتستخدمي السيشوار والمكواة باستمرار .. 5 نصائح لمعالجة الشعر التالف بشدة من الحرارة

يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لأدوات تصفيف الشعر بالحرارة إلى ترك شعرك باهتًا وتالفًا وبلا حياة، حيث يؤدي الضرر الناتج عن الحرارة الزائدة من هذه الأدوات أيضًا إلى تقصف الأطراف وتساقط الشعر، لذا فإن شعرك المتضرر من الحرارة في حاجة ماسة للعناية المكثفة لاستعادة صحته و لمعانه.





ووفقا لتقرير بموقع”Bold Sky” نستعرض لك أبرز 5 نصائح يجب اتباعها للعناية بشعرك المتضرر من استخدامك المتكرر للسيشوار والمكواة.





1. تجنبي استخدام أدوات تصفيف شعرك بالحرارة

هذا أمر لا يحتاج إلى تفكير لمحاربة الضرر الذي تسببه أدوات التصفيف الحراري، فأول شيء عليك القيام به هو التوقف عن استخدامها لفترة، فإن عدم استخدامك لأدوات فرد الشعر أو جعله مموجًا لبعض الوقت يمنح شعرك فرصة لإصلاح نفسه والاستمتاع بملاءمة جميع العلاجات المغذية التي تستخدمها، مع توقف أدوات التصفيف بالحرارة، سيبدأ شعرك بالتدريج في أن يصبح صحيًا، وعندما تبدأين في تصفيف شعرك بالحرارة مرة أخري، تأكدي من حماية شعرك باستخدام السيروم قبلها.





2. حمام الزيت للشعر

التدليك الجيد بالزيت الساخن هو تغذية رائعة لشعرك، بل هو أكثر أهمية للشعر المتضرر من الحرارة، فالتعرض المستمر للحرارة يجعل شعرك جافًا وخشنًا، حيث يوفر التزييت الترطيب الذي تشتد الحاجة إليه لشعرك، يساعد التدليك بالزيت الساخن على حبس الرطوبة في شعرك وكذلك لإصلاح التلف الذي يلحق بشعرك، لذا قبل استخدام الشامبو، قومي بعمل حمام زيت لشعرك، فيمكنك اختيار أي زيت للشعر أو لجعله أكثر فعالية اخلطي القليل من الزيوت المناسبة للحصول على أفضل النتائج.





3. ماسك الشعر

يحتاج شعرك أيضًا إلى التدليل والاهتمام، حيث تمتلئ أقنعة الشعر بمكونات مرطبة ومغذية تتسرب بعمق إلى جذور الشعر لإصلاح الضرر وتجعلك بشعر ناعم وصحي، سوف تجد الكثير من ماسكات الشعر في السوق أو يمكنك التمسك بالعلاجات الطبيعية وصنع ماسك الشعر الخاص بك في المنزل.





4. قص الشعر التالف

في بعض الأحيان يكون الضرر شديدًا جدًا بحيث لا يمكن إصلاحه، لذا فأفضل طريقة للتعامل مع هذا الضرر هو قص الشعر التالف، فعند تصفيف شعرك بالحرارة، يقتصر الضرر في الغالب على أطراف شعرك، وإذا كان هذا هو الحال معك، فقط قصي شعرك، لن يبدو شعرك أكثر صحة بعد قصه فحسب، بل سيجدد مظهرك أيضًا، وللحفاظ على صحة شعرك بعد قص الشعر، ابدأي باتباع روتين مناسب للعناية بالشعر وحافظ على استخدام أدوات التصفيف بالحرارة إلى الحد الأدنى.





5. استخدمي منتجات طبيعية للشعر