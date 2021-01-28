دعاء الصباح للزوج .. أدعية وأذكار من السنة

دعاء الصباح للزوج
، روي الإمام الألباني أن رسول الله قال «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، لآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ».
كما ورد في دعاء الصباح للزوج
ما رواه الترمذي -وحسَّنه- عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ»، لافتًا إلى أنه ما أسهلها من سُنَّةٍ تُثَبِّتنا في قبورنا، وتُدخلنا الجنة، وتجعل لنا عند الله حقًّا أن يُرضينا!.دعاء الصباح للزوج
يارب احفظ لي زوجي فهو أجمل عطاياك
اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبأسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت ان تحفظ لي زوجي
اللهم وفق زوجي حبيبي وقرة عيني واغفر له، وألبسه لباس الصحة والعافية
دعاء الصباح للزوج المسافر
اللهم استودعتك زوجي وقلبه وصحته فلا تريني فيه مكروه
اللهم اني اسالك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني كل اموري مع زوجي
اللهم ألف بين قلبي وقلبه كما ألفت بين قلوب عبادك اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى
اللهم اني استودعتك يومي فسهله علي واكفني شره واستودعتك زوجي
اللهم إني استودعك ديني وامانتي وذريتي وزوجي
دعاء الصباح للأطفال
اللهم إنّك وهبت لي أولادي من غير حول مني ولا قوة، فاحفظهم بحفظك
اللهم احفظ أبنائي من أي مكروه وسوء
اللهم لا تبتليني في أحد من أبنائي واحفظهم من الفتن
اللهم اصلح لهم حالهم واجعلهم من عبادك الصالحين الطائعين
اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك
اللهم ارزقهم الصحبة الصالحة ووفقهم في حياتهم
اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم
اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن
اللهم ثبتهم على دينك واحفظهم من الضلال
دعاء المسافر
دعاء السفر أو دعاء المسافر ورد في حديث صحيح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).
دعاء المسافر لنفسه
دعاء المسافر لنفسه مُستجاب عند الله تعالى، ويستحب أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق وأن يسهل الله -عز وجل- أمر سفره، وأن يفك كربه، وأن يرزقه علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا، وجسدًا على البلاء صابرًا، ولا شك أن السفر من أجل الطاعة والتقرب إلى الله تعالى أولى بالإجابة من مجرد الأسفار المباحة، لأن طاعة الله سبب في استجابة الدعاء، ومع ذلك فالأحاديث الشريفة تفيد أن عموم السفر، سواء كان للطاعة أو لمجرد الأمور المباحة، من أسباب إجابة الدعاء.
وعن ابنِ عمر رَضِيَ اللَّه عنهما: أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كانَ إِذا اسْتَوَى عَلَى بعِيرهِ خَارجًا إِلى سفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: سُبْحانَ الَّذِي سخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكآبةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المالِ والأهلِ وَالوَلَدِ».
وعن عبداللَّه بن سَرْجِس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال». رواه مسلم.
دعاء توديع المسافر
دعاء المقيم للمسافر «أستودعك الله دينك وأمانتك وآخر عملك وفي روايه وخواتيم عملك، زودك الله التقوى، وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت».
دعاء المسافر للمقيم
يستحب أن يقول المسافر
للمقيم عند سفره
: «أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه».
دعاء لشخص مسافر تحبه
اللهم إن لي مسافرًا حصنت قلبه ونفسه وعافيته باسمك من كل شيء يؤذيه ويضره اللهم إني أستودعتك «الاسم...» حبيبي فاحفظه بحفظك واجعل له توفيقًا وتيسيرًا وتسهيلًا يلازم دربه توصل بسلامه، اللهم إن لي شخصًا غاليًا مسافرًا أستودعتك إياه وأنت الكريم الذي لاتضيع ودائعه اللهم احفظ «الاسم....» بعينك التي لا تنام.