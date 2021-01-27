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فن

بإطلالة جذابة.. لاميتا فرنجية تتجول في شوارع كاليفورنيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:19 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من رحلتها لـ"أمريكا".


ظهرت لاميتا فرنجية في الصور بملابس "كاجوال" شتوية وهي تتجول بأحد الشوارع في ولاية كاليفورنيا نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مؤخرا بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي.. مع الكثير من الحب".


الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


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