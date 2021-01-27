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فن

رسالة ياسر فرج الأخيرة لزوجته قبل وفاتها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:21 م
ياسر فرج
ياسر فرج
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نبيل العدوي
عاش الفنان ياسر فرج أياما صعبة أثناء علاج زوجته ميادة وعزلها بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولاسيما بعد دخولها إلى العناية المركزة باحد مستشفيات العزل.

ونشر ياسر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تأخر حالتها معلقا: "طول عمري وانا بخاف من الباب ده.. كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. النهارده كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة".

وتابع: "عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك انتي يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير".

وبعدها نشر رسالة أخرى جاء فيها: «الأمل في الله، حبل لا ينقطع»، ودعا لها: «إلَهي يا مَن لا يَشغَلُهُ شَيءٌ عَن شَيء، يا مَن أحاطَ عِلمُهُ بِما ذَرأ وَبَرأ، وَأنتَ عالِمٌ بِخَفِيّاتِ الأمورِ، وَمُحصِي وَساوِسَ الصُدُورِ، وأنتِ بِالمَنزِلِ الأعلى، وَعِلمُكَ مُحِيطٌ بِالمَنزِلِ الأَدنى، تَعالَيتَ عُلُوًا كَبيرًا، يا مُغيثُ أغِثنا من المَرَضِ اللَعْين واشْف ميادة، يا مُغيثُ أغِثنا من المَرَضِ اللَعْين واشْف ميادة».
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