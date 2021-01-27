وزير الطيران يبحث مع ممثلي الشركات الروسية جذبا أكبر للحركة الدولية والإقليمية

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عددا من ممثلي الشركات الروسية المعنية بمجال الملاحة الجوية، اليوم، في مقر الوزارة؛ لمتابعة تنفيد العقد المبرم بين الوزارة والجانب الروسى؛ لتطوير المجال الجوى المصرى، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ، ولفيف من قيادات الوزارة والجهات المعنية.





وبحث الجانبان، مراحل تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ، وآليات التعاون بين كافة الجهات لخلق مجال جوى مرن وجاذبًا للحركة الدولية والإقليمية وأكثر أمانًا وفاعلية .





يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو العمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث في كافة مجالات قطاع الطيران المدنى لمواكبة التقدم المتنامى والسريع في حركة المجال الجوى من خلال استخدام التكنولجيا والتقنيات العالمية الحديثة .