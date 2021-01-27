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رياضة

أحلى ست في الدنيا.. محمد فضل يتغزل في زوجته بمناسبة عيد زواجه الـ 17

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:59 م
محمد فضل وزوجته
محمد فضل وزوجته
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محمد بدران

احتفل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابقة  بعيد زواجه الـ 17، موجها رسالة رومانسية لزوجته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


نشر محمد فضل، صورة له مع زوجته، وعلق كاتبا: "Happy 17th anniversary Amouna ...الحمد لله ١٧ سنة مع بعض من الحب الزعل الابتلاء الاحباط الجدعنة الطموح النجاح التحدي المسؤولية ....ربنا يجعل ايامنا كلها خير وسعادة وبركة ورزق يا احلي ست وام وزوجة في الدنيا 😘😘😘😘🙌".

ووجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة لجماهير الكرة المصرية وذلك بعد نهاية علاقته بالجبلاية، واقتصار العمل داخل الجبلاية على لجنة ثلاثية تدير شئون الاتحاد حتى يوم 31 يناير المقبل.

وكتب محمد فضل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" "لم أتحدث أو أصرح منذ فترة رسميا، تشرفت وكنت سعيدًا بالعمل كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا للأستاذ عمرو الجنايني وشكرا للاتحاد الدولي على ثقتهما ورغبتهما في استمراري داخل اللجنة القادمة.

وتابع:"الحمد لله استخرت الله وقررت الاعتذار منذ فترة كبيرة وإبلاغ الجميع بالاكتفاء بعد الانتهاء من اللائحة، وإتمام مهمتي.. بالتوفيق لما هو قادم للرياضة المصرية وكفاية شائعات".




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