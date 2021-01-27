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محافظات

مياه الإسكندرية: ضعف المياه وانقطاعها في عدة مناطق غرب المحافظة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق غدًا الخميس، للصيانة الطارئة. 

وأضاف البيان الصادر عن الشركة اليوم، أن سبب ضعف وانقطاع المياه للصيانة الطارئة لخط المياه قطر 1000 مم المغذي لمجمع البتروكيماويات.

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وأشار إلى أن الضعف والانقطاع سيبدأ غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة صباحًا، في مناطق عبد القادر قبلي وبحري، ومساكن مبارك 4، ومجمع الصناعات البلاستيكية، ومجمع الغزل والنسيج. 

وأوضح أنه ستعود المياه للضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من عمليات الصيانة، كما تهيب الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة.
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