قرار مفاجئ.. أمريكا تعلن حالة التأهب

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، قرارا بإعلان حالة التأهب، بسبب خطر الإرهاب المحتمل، من قبل متطرفين مناهضين للحكومة الأمريكية.





من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيوقع اليوم عددًا من القرارات التنفيذية المرتبطة بكارثة المناخ، وتشمل توجيهات لوزارة الداخلية لوقف تراخيص التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الأراضي أو المياه البحرية.





وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن الأمر التنفيذي يوجه وزارة الداخلية بإطلاق مراجعة دقيقة للبرامج المتعلقة بتطوير الوقود الأحفوري، وتحديد الخطوات لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح بحلول عام 2013.





وسيفي بايدن بقرار وقف تراخيص التنقيب بوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، حيث تعهد بايدن بالنظر في الظروف المناخية التي تشهدها البلاد، ليمثل بذلك خروجًا حادًا عن النهج الذي اتبعه الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي شجع على إنتاج الوقود الأحفوري وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية.





كان الرئيس الأمريكي أعلن عودة الولايات المتحدة، إلى اتفاقية باريس للمناخ، منذ اليوم الأول من توليه السلطة، وذلك بعد أن أعلن ترامب خروجه من الاتفاقية، بزعم أنها تفوت الكثير من فرص العمل على الأمريكيين.