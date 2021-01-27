3939 حالة.. الإمارات تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,939 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الإمارات الي 289,086 حالة.





وسجلت الصحة الاماراتية وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات الي 811 حالة .





كما رصدت الوزارة الإماراتية تعافي 4,536 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "ليصل إجمالي حالات الشفاء 263,730 حالة.



