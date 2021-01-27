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أخبار العالم

3939 حالة.. الإمارات تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابة بكورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:51 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,939 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية  من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الإمارات  الي  289,086 حالة.

وسجلت الصحة الاماراتية وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات الي  811 حالة .

كما رصدت الوزارة الإماراتية تعافي 4,536 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "ليصل إجمالي  حالات الشفاء 263,730 حالة.

كما تم إجراء  174,016 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. 
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