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رياضة

مصباح إدوارد رجل مباراة تونس والنمسا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:41 م
صدى البلد
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حسن العمدة
حصد مصباح إدوارد لاعب المنتخب التونسى جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام النمسا التي انتهت بتغلب تونس بنتيجة 37\33، وبفارق 4 أهداف، في مباراة تجديد المركزين الـ 25 والـ 26 ، ببطولة العالم لكرة اليد التي تقام بصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

وجاء حصد اللقب في ظل تظل تألق اللاعب خلال اللقاء، وتقييمه في إحصائيات وأرقام اللقاء الذى أسفر عن احتلال المنتخب التونسى المركز الخامس والعشرين عالميا على مستوى البطولة، والمنتخب النمساوى بالمركز السادس والعشرين.

سيطر المنتخب التونسى على أحداث المباراة منذ بدايتها، وفشل المنتخب المنافس في إدراك التعادل أو الفوز، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم النسور 19\16، وهو ما استمر في الشوطا لثانى من سيطرة ، و استحواذ على الكرة ، لينتهى اللقاء.     
  
ويتنافس أنجولا والمغرب على المركزين الـ 29 والـ 30، بينما تشيلى والكونغو على المركزين الـ 27 والـ 28، بينما احتل كاب فيردى المركز الـ 32 وكوريا الجنوبية الـ 31.

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