شوبير يشكر لاعبى منتخب اليد بعد هزيمتهم أمام الدنمارك: قدموا ملحمة

علق الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر على هزيمة المنتخب الوطنى لكرة اليد .





وكتب "شوبير: "في كل الأوقات رجال قدّموا ملحمة تاريخية شكرًا يا ابطال مصر".





ودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها بالوقت الإضافي الأول 34\34.



