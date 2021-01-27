42 ألف.. تغطية صغار الصيادين تأمينيا كـ "عمالة غير منتظمة"





قالت الدكتورة ميرفت صابرين ، مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات ، إن وزيرة التضامن أعلنت اليوم الأربعاء عن التأمين الاجتماعى وتغطية صغار الصيادين تحت فئة العمالة غير المنتظمة.





وأوضحت " صابرين" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن صغار الصيادين من المقرر أن يدفعوا حصة العامل وهى 9% من الحد الأدنى من أجل التأمين لافتة إلى أن الخزانة العامة من المقرر أن تدفع حصة صاحب العمل بنسبة 12% .





ولفتت إلى أنه تم التواصل مع وزيرة الصحة بشأن ضم فئة صغار الصيادين تحت بند فئة التأمين الصحى لغير القادرين بحيث أن تتحمل الجولة تكلفتهم ، بالإضافة لوجود مبادرة بر الأمان وتوزيع مستلزمات الصيد على صغار الصيادين بإجمالى 42 ألفا فى 7 بحيرات داخلية ونهر النيل مع توفير شباك وبدل صيد مجانأ .









وتابعت مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات ، أن توزيع مستلزمات الصيد على صغار الصيادين ستتم على 4 مراحل تضم كافة البحيرات الداخلية ومن المتوقع أن يتم الانطلاق فى منتصف مارس بالتوازى مع التمكين الاقتصادى بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية وجمعية صائدى الأسماك بحوالى 103 جمعيات وضمهم فى 4 جمعيات.





وأوضحت أن الوزارة ستعمل أيضأ على توزيع عربات مبردة لمساعدة صغار الصيادين لزيادة دخله وتحسين آليات الصيد ، والاستزراع السمكى وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.







