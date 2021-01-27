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42 ألف.. تغطية صغار الصيادين تأمينيا كـ "عمالة غير منتظمة"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:27 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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شيرين عادل

قالت الدكتورة ميرفت  صابرين ، مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات    ، إن وزيرة التضامن أعلنت اليوم الأربعاء عن التأمين الاجتماعى وتغطية صغار الصيادين تحت فئة العمالة غير المنتظمة. 

وأوضحت  " صابرين" ، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن صغار الصيادين من المقرر أن يدفعوا حصة العامل وهى 9% من الحد الأدنى من أجل التأمين لافتة إلى أن الخزانة العامة من المقرر أن تدفع حصة صاحب العمل بنسبة 12% . 

ولفتت إلى أنه تم التواصل مع وزيرة الصحة بشأن ضم فئة صغار الصيادين  تحت بند فئة التأمين الصحى لغير القادرين بحيث أن تتحمل الجولة تكلفتهم ، بالإضافة لوجود مبادرة بر الأمان وتوزيع مستلزمات الصيد على صغار الصيادين بإجمالى 42 ألفا فى 7 بحيرات داخلية ونهر النيل مع توفير شباك وبدل صيد  مجانأ  . 


وتابعت مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات  ، أن توزيع مستلزمات الصيد على صغار الصيادين ستتم على 4 مراحل تضم كافة البحيرات الداخلية ومن المتوقع أن يتم الانطلاق فى منتصف مارس  بالتوازى مع التمكين الاقتصادى بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية وجمعية صائدى الأسماك بحوالى 103 جمعيات وضمهم فى 4 جمعيات. 

وأوضحت أن الوزارة ستعمل أيضأ على توزيع عربات مبردة لمساعدة صغار الصيادين لزيادة دخله وتحسين آليات الصيد ، والاستزراع السمكى  وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.


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