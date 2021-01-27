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رياضة

قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:36 م
صدى البلد
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عبد الله هشام

دخل اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكرا مغلقا، في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة السويس، استعدادا للقاء الجونة، الذي يقام في الثانية والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، دخول المعسكر بقائمة تضم 24 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر - محمد جمال
خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله محمود - محمود صقر - أحمد محسن - سيف تقا - وليد عبد المنعم.
خط الوسط: كوامي بونسو - صالح جمعة - ضياء قنديل - محمود نبيل - عاشور الأدهم - محمد توني.
خط الهجوم: وينفول كوبينا - شادي حسين - محمد مسعد - ميدو جابر - محمد ابراهيم - شريف دابو - أحمد ياسر ريان - أحمد أمين أوفة - مصطفى ميسي.

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