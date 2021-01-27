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أخبار العالم

بايدن: ترامب انحاز إلى شركات النفط على حساب العمال الأمريكيين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:55 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إدارة سلفه الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالوقوف مع شركات النفط العملاقة على حساب العمال الأمريكيين.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض، قبل توقيع عدد من القرارات التنفيذية، التي تشمل تعليق عمليات التنقيب عن النفط والغاز: "عندما عكست الإدارة السابقة معيار السيارات خلال إدارة أوباما - بايدن واختارت شركات النفط الكبرى بدلًا من العمال الأمريكيين، فإن إدارة بايدن - هاريس لن تعيد هذه المعايير فحسب، بل ستضع معايير طموحة جديدة، ليكون عمالنا جاهزين للوفاء بها"، وفقًا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأشار بايدن إلى أن هناك طفرة في محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، موضحًا أن "المستهلكين الأمريكيين بدأوا ينتقلون لاستخدام السيارات الكهربائية من خلال الخصومات التي يقترحها مجلس الشيوخ".

وأضاف بايدن أن "هذه التغييرات أدت إلى استنشاق سكان المدن والبلدات هواء أنظف، وقللت من عدد الأطفال المصابين بالربو وعدد الوفيات الناجمة عنه".

من جانبهم، انتقد مسؤولو صناعة النفط في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، قرار بايدن، بوقف تراخيص استخراج النفط والغاز الطبيعي في أمريكا، ووصفوه بأنه هجوم على الصناعة، ومن شأنه أن يأتي بنتائج عكسية.

وقال المدير التنفيذي للمعهد البترول الأمريكي،  مايك سومرز، "إن هذا أمر سيئ لاقتصادنا، وأمننا القومي، وبيئتنا ومجتمعاتنا المحلية"، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأضاف سومرز، أنه بينما يشارك معهد البترول الأمريكي أهداف بايدن في معالجة أزمة تغير المناخ، فإن الأمر التنفيذي بوقف تراخيص التنقيب سيضعف قيادة الطاقة الأمريكية ويعيق الانتعاش الاقتصادي ويقوض الأمن القومي.
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