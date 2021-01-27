إلقاء قنابل يدوية على عناصر الأمن اللبناني.. والصليب الأحمر يعلن حصيلة الإصابات

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن ‏نقل 11 جريحا منذ بداية تظاهرات اليوم في ساحة النور بمدينة طرابلس الى مستشفيات المنطقة بجانب إسعاف 63 مصابا في المكان.





وفي سياق متصل بينت ‏قوى الأمن الداخلي اللبناني ان قنابل أُطلقت على عدد من العناصر التابعة بها والمكلفة بتأمين المظاهرات لافتة الي انها قنابل يدوية حربية وليست صوتية او مولوتوف ما ادى الى اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة.





وكانت المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين في محيط سراي طرابلس وساحة النور شهدت احتداما حادا قبيل وصول سيارات الاسعاف الى المكان لنقل الجرحى.





وكانت عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية فرضت كردونا أمنيا حول العشرات من المتظاهرين الذين نظموا وقفة احتجاجية عند مدخل مدينة صور وقفة احتجاجية، تضامنا مع حراك طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع والجبل وذلك تحسبا لأي أعمال شغب.





وجاءت تلك المظاهرات؛ تعبيرا عن رفضهم لسياسة الدولة التجويعية وإفقار المواطنين، حيث رفع المشاركون شعارات مطلبية ومعيشية دعت الى "تأمين الحاجات الاساسية للمواطن في ظل الحجر المنزلي".





ورفع المتظاهرون لافتات نددت بسياسة الدولة التي أدت الى إفقار الناس، واخرى طالبت بتجهيز مستشفيات صور وبأجهزة الـpcr.



