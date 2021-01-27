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محافظ البحر الأحمر: مخطط لوصول القطار الكهربائي من سفاجا الى العاصمة الإدارية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:05 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
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عادل نصار
كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حجم الانجاز والانشاءات والتطوير في المحافظة، مؤكدا أن العمل يتم في كل مكان في المحافظة. 

وقال حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن انتهينا من المرحلة الأولى من شاطي الغردقة، في تخطيط لوصول القطار الكهربائي من سفاجا الغردقة الي العاصمة الإدارية. 

وتابع المحافظ، أنه قمنا برفع كفاءة وتطوير الشاطي العام بالغردقة، مضيفا انه طورنا ٦ ميادين بمدينة الغردقة على أعلى مستوى.
 
وأضاف المحافظ، أنه افتتحنا العديد من المساكن البديلة العشوائيات، لافتا إلى أن افتتحنا العديد من المساكن البدوية. 

وفي السياق نفسه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن مشروع نباتات المياه المالحة يعمل عليها بعض الشباب ولديهم مناحل عسل. 

وأكمل المحافظ، أن ساهمنا في خل كل المشاكل التموينية لاهالينا في المحافظة، لافتا إلى أن القافلات الطبية تجوب كل المحافظة. 

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أنه الدولة تساعدنا وتوفر كل احتياجات المواطن،والقيادة السياسية توفر لنا الدعم لمساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
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