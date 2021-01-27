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رياضة

السويد تكتسح قطر 35 - 23 وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:14 م
صدى البلد
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حسام الحارتي

اكتسح منتخب السويد نظيره منتخب قطر، بنتيجة 35-23 في مباراة ربع النهائي لمونديال بطولة العالم لكرة اليد، النسخة27  التي أقيمت بينهما الليلة ، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.



تسيد لاعبو منتخب السويد، شوطي المباراة وبدا الفارق  واضحا في الامكانيات والقدرات المهارية واضحا جدا، وتلاشى وجود المنتخب القطري، تماما في معظم فترات المباراة ، في الوقت الذي تلاعب فيه مهاجمو المنتخب السويدي بشباك مرمى المنتخب العنابي .



وأنهى منتخب السويد الشوط الاول بتفوقه بنتيجة 14-10 ، وسط  تفوق ملحوظ للاعبي منتخب السويد، خاصة لاعبي الاجناب ، الذين كان لهم دور كبير في خلخلة دفاع المنتخب العنابي ، الذي لم يستغل  لاعبوه قدراتهم ,من امثال محمود زكي ، وفرانكس ومروان ساسي ،  في مجاراة لاعبي السويد ليظل منتخب السويد متقدما بفارق الاهداف طوال الشوط ، لينتهي 14-10 ولولا تألق الحارس محمد عبيدي لانتهى الشوط بأهداف اكثر .



وفي الشوط الثاني ،  اصبح اللقاء من طرف واحد ، وعمق منتخب السويد، جراح لاعبي المنتخب القطري،  وسيطروا عل كل مجريات المباراة، في غياب تام للاعبي العنابي ،  ولم يظهر لهم اي تواجد طوال الشوط الثاني، ليتسع الفارق في الاهداف الى 12 هدفا،  لينتهي اللقاء بفوز السويد 35- 23  ويتأهل للمربع الذهبي. 



وكان منتخب السويد ، صعد لدور الثمانية ، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة، في الدور الرئيسي ، بمونديال بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تعادل مع بيلا روسيا 26-26 في الجولة الاولى ، وفي الجولة الثانية للمجموعة  تعادل مع منتخب سلوفينيا بنتيجة28-28  ،  واخيرا الفوز الكبير على الاتحاد الروسي  34-20 الذي تأهل به لدور الثمانية.



أما المنتخب القطري فقد تأهل لدور الثمانية، كثاني المجموعة الثانية ، بخسارة أمام الدنمارك 32-23 ثم بفوز على البحرين 28-23 ، وفي الجولة الثالثة فاز على الأرجنتين26-25، ليصعد الى دور قبل النهائي.

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