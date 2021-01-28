ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قرى شمال سوريا

الخميس 28/يناير/2021 - 09:03 ص
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
Advertisements
أحمد محرم
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية معلق وأطراف بلدة عين عيسى ومواقع على طريق حلب-الحسكة "M4" شمالي سوريا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد وثّق، صباح اليوم، إصابة مدني بجراح، عقب استهدافه بنيران القوات التركية عند المحاور الشرقي لمنطقة عين عيسى، شمالي الرقة، حيث كان المواطن متوجه لتل تمر تزامنا مع مرور رتل عسكري من المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصف بري تركي على قرية صيدا وطريق “M4” في ريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 23 يناير، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى، إثر محاولة الفصائل الموالية لتركيا التسلل إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قريتي جهبل ومشيرفة على الطريق الدولي “m4” شرقي صوامع عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تزامنًا مع أصوات اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على تلك المحاور.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قصف واعتقال وتنقيب عن آثار.. تركيا تواصل انتهاكاتها في سوريا

المرصد: تجدد القصف الصاروخي للقوات التركية وفصائل موالية على مناطق بريف عين عيسى

المرصد السوري: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في عين عيسى

أردوغان يواصل عدوانه.. تركيا تقصف مدنًا سورية بالمدفعية الثقيلة

ترشيحاتنا

عبد الهادي مصباح: انتشار فيروس كورونا سيتوقف بعد إنتاج دواء له.. فيديو

الكويت تتقدم إلى المركز 78 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد

النرويج تغلق حدودها أمام جميع القادمين اعتبارا من الغد لمكافحة فيروس كورونا

بعد الفوز على الزمالك.. المصري تحت 19 عامًا يفوز خارج ملعبه على الإنتاج الحربي بهدف

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من تقرحات الفم إليك العلاج

عيار 24 يسجل 926 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28-1-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص