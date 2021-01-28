بالأسماء.. 292 شركة تقدمت للحصول على ترخيص المستوردين من "سلامة الغذاء" حتى 25 يناير الجاري

كشفت الهيئة العامة لسلامة الغذاء عن قيام 292 شركة بالتقدم بطلب لدى الهيئة للحصول على ترخيص مستوردين حتى 25 يناير الجاري، ويأتي ذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2020، والذي صدر في يوليو 2020.

ونص قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 6 لسنة 2020 والتى حصلت "صدى البلد "على نسخه منه على حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، والتزام مستوردي الغذاء الذين يمارسون انشطتهم قبل العمل بأحكام هذا القرار تقديم طلب لاستصدار ترخيص طبقا لأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

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كما أنه وفقا لقرار هيئة سلامة الغذاء، فإن تسجيل منشآت التصنيع الغذائية المسجلة لدى الهيئة والتي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها أو لحسابها لمزاولة هذا النشاط، بمثابة ترخيص المنشأة كمستورد أغذية فى قوائم الهيئة القومية لسلامه الغذاء على أن يدون هذا النشاط عند ترخيص تداول الغذاء المنشأة لدى الهيئة.

كما أصدرت الهيئة في 5 يناير الجاري، المنشور الرقابي رقم ( 1 ) لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويهدف القرار إلى تطوير وتحديث نظم الرقابة على الغذاء الوارد وتنفيذ أعمال الرقابة على أساس تحديد المخاطر مع الأخذ في الاعتبار مسئوليات مستوردي الغذاء عن سلامة الواردات الغذائية بهدف ضمان صلاحية وجودة تلك الواردات للمستهلك المصري وتوفير الحماية المثلى له من مخاطر وملوثات الغذاء، بالإضافة الى تحقيق وتعزيز كفاءة الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر ، وقبل استيراد الرسائل الغذائية إلى جمهورية مصر العربية.

ويسري على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخص طبيعي أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلي.

وينشر "صدى البلد " أسماء الشركات المتقدمة وهى كالتالى :



