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اقتصاد

صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 3 مليارات دولار خلال 2020

الخميس 28/يناير/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قفزت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال 2020 لتبلغ 2.982 مليار دولار مقابل 2.036 مليار دولار خلال  2019 بنمو 46%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل " صدى البلد " على نسخة منه، أنه تم  تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة  لنحو 36 دولة من بينهم 4  دول لم يتم التصدير لها خلال  2020 تضمنت (كرواتيا-التشيك-النمسا- كوريا الجنوبية).

وسيطرت 5 دول على 99.4% من قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال 2020 بقيمة 2.963 مليار دولار.


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واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 70.3% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة  لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 2.096 مليار دولار في مقابل 1.378 مليار دولار بنمو 52%.

وجاءت كندا في المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 20.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 616 مليون دولار  في مقابل 629 مليون دولار بتراجع طفيف  2%.

واحتلت أستراليا المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري مستحوذة على 6.7% من الصادرات بقيمة بلغت 199 مليون دولار، تليها سويسرا بنحو 39 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى تركيا نحو 13 مليون  دولار خلال العام الماضي،  والبحرين نحو 10 ملايين دولار ، ولبنان نحو  5 ملايين دولار.

وتراجعت قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة للسعودية بنسبة 88% لتبلغ 3 ملايين دولار في مقابل 27 مليون دولار، ولألمانيا بنسبة 13%، لتبلغ 106 آلاف دولار مقابل 121 ألف دولار، بينما زادت لإيطاليا بنسبة 81% لتبلغ 291 ألف دولار مقابل 160 ألف دولار.

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