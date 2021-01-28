رفع حالة الاستعداد.. أمطار بالإسكندرية مع استمرار شحن البضائع وتداول الحاويات بالميناء

تعرضت الإسكندرية اليوم الخميس لأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، بينما استمرت حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بميناءي الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي ومنتظم.





ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا علي الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات ورفع حركة الطواريء والدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لتسهيل حركة المواطنين.





وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.





يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء الكرم" وتستمر 7 أيام تصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.