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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن شبرا الخيمة وكفر شكر.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 10:49 ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدن كفر شكر وشبرا الخيمة.


وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه.

وقال المحافظ انه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام الحالي ، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت. 

ثم توجه المحافظ لحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعة الاسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة. 

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدينة كفر شكر إستهلها بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي داخل مستشفى كفر شكر المركزي بعد جهودا كبيرة بذلت لإتمام فرش المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل، ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى. 

وأكد محافظ القليوبية على بداية التشغيل التجريبي اليوم الخميس لاستقبال مرضى ومصابي كورونا وتخصيص غرف عزل لهم مشيرا أن المستشفى ستكون مركزا كبيرا لتلقى لقاح كورونا لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة. 

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن شبرا الخيمة وكفر شكر.. صور
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن شبرا الخيمة وكفر شكر.. صور
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن شبرا الخيمة وكفر شكر.. صور
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