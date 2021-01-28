ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم وجبات جاهزة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:35 م
العثور علي لحوم فاسده
العثور علي لحوم فاسده
Advertisements
محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣ أطنان "مصنعات لحوم ودواجن " يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن محزن لتجهيز الوجبات الجاهزة التابع لأحد المطاعم بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص عدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الداخلية: ضبط 1154 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إحباط ترويج 3 أطنان دواجن فاسدة بالأسواق فى القاهرة

ضبط 23 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة في الجيزة

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 10 أطنان لحوم وأغذية فاسدة بالقاهرة

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مخزن مطعم وجبات جاهزة بالقاهرة

ترشيحاتنا

برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين من قادة الإمارات

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

فى ذكرى ميلاده.. قصة خوف عبد الله غيث من أنتونى كوين وهروبه من التعليم وزيجاته

السجن المشدد 10 سنوات .. عقوبة إجراء بحثًا طبي إكلينيكي أدى لموت شخص أو أكثر

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

سعر الذهب اليوم الخميس 28 يناير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟