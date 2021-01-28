ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم وجبات جاهزة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣ أطنان "مصنعات لحوم ودواجن " يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن محزن لتجهيز الوجبات الجاهزة التابع لأحد المطاعم بمحافظة القاهرة.





وتبين من الفحص عدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



