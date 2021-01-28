ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. الموت يفجع أحمد مرتضى منصور

الخميس 28/يناير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعلن أحمد مرتضى منصور ابن مرتضى منصور رئيس نادي لزمالك السابق، وفاة حماته.

وغرد أحمد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "البقاء لله توفت الى رحمة الله حماتي الحاجه وفاء عبد الوهاب دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

وكان قد وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، التهنئة للثلاثي محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي على نيلهم ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.

وقال اتحاد الكرة عبر حسابه على "تويتر": "الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ الكابتن محمد عمر والكابتن حازم إمام  والكابتن حسام غالي بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس".

الثلاثي عمر وحازم وغالي سبق لهم تمثيل جميع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية خلال مشوارهم مع كرة القدم.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نالا ثقة الرئيس.. اتحاد الكرة يهنئ حازم إمام وحسام غالي بعضوية النواب

اخواتي ...ميدو يهنئ حازم إمام وحسام غالي بعد التعيين في مجلس النواب

أحمد مرتضى منصور يعلق على تعيين حازم إمام وحسام غالي بالبرلمان

محمد فضل الله عن تعيين الرياضيين بمجلس النواب: اختيار يؤكد دعم الدولة للرياضة

موجز السوشيال ميديا.. هنا الزاهد تدعم حورية فرغلي... أحمد مرتضى منصور يعلق على تعيين حازم إمام وحسام غالي بالبرلمان.... احتفالات المصريين بعيد الميلاد

أخبار الرياضة.. حقيقة هروب فرجاني ساسي.. الأهلي يرحب بإعارة مروان محسن.. وكلوب يصدم محمد صلاح مجددا

ترشيحاتنا

مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

دعاء النبي عند الغضب.. واظب عليه حتى تهدأ

وفاة مهندسة على يد نجل رجل أعمال شهير.. ومحافظ البحر الأحمر: «لو ابني اللى عملها هحاسبه بالقانون»

نجمة عالمية تعلن عن حملها بهذه الطريقة

صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص