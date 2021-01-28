طلب إحاطة برلماني موجه للحكومة بسبب طريق الكريمات

أعلنت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، عن تقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الاسكان عصام الجزار، بشأن طريق الكريمات (طريق الموت) .





وقالت عبد الله، خلال طلب الإحاطة، إنه يعانى أهالي بمحافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف، من الوصلة من منطقه الكريمات حتى بنى سويف فى الاتجاهين، خاصة وأن هناك حوادث تحدث بشكل يومي لعدم سلامة الطريق ونتيجة وجود إصلاحات أو ما شابه تصعب من رؤية مرتادى الطريق بشكل دورى.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حوادث يوميًا تزهق أرواح أبرياء، بسبب الكتل والحجارة الخرسانية الملقاة وسط الطريق، بالإضافة إلى أن الطريق ينقصه الخدمات بشكل كامل من أعمدة إنارة ولو تمم بمولدات الطاقة الشمسية، من خدمات صحية ووحدة إسعاف، لافتة إلى أن الطريق يمتاز بعده أمور لابد من أستغلالها خاصة وأنها تتسم بسهولة السير عليه وتوفير للوقت خلال السفر ولكن ينقصه الخدمات المستمرة وإنارته وإزالة الحجارة والكتل الخرسانية التى تتسبب فى حوادث الطرق.





وطالبت البرلمانية، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع إنارة للطريق، فضلًا عن وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية خاصة في أماكن المنحنيات والمنحدرات والتقاطعات العمودية على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تركيب العواكس الأرضية في المسافة من حدود المنيا جنوبًا وحتى كمين الشيخ فضل شمالًا، ويجب تخطيط باقي المسافة من كمين زاوية الجزامى حدود المنيا شمالًا، بعد نهو أعمال ورفع الكفاءة بالإضافة إلى تركيب علامات ومحددات بمنطقة كمين الصفا حتى حدود المنيا.