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محافظات

استمرار أعمال تبطين الترع بالفيوم ضمن المشروع القومي

الخميس 28/يناير/2021 - 01:30 م
تبطين الترع
تبطين الترع
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تواصل أجهزة الرى بمحافظة الفيوم  ، تبطين الترع بالقرى والنجوع  ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، ترشيدًا لمياه الرى والعمل لوصولها للنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، استمرار أعمال تبطين عدد من الترع والمجارى المائية بطول 44 كيلو، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ضمن خطة 2020/ 2022 لمديرية الرى بالفيوم، والتى تستهدف تبطين 250 كيلو مترا بشتى أنحاء المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم إلى تنفيذ 80% من أعمال التبطين الجارية بترعة قوته، بنطاق مركز يوسف الصديق، لافتًا إلى بدء العمل فى 7 كيلو مترات بترعة سليمان دسوقي، بقرية كفور النيل، التابعة لمركز الفيوم.

وأضاف الانصارى أن  المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير الخدمات المناسبة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف الدورية بشتى أنحاء المحافظة.

ويواصل  المهندس أيمن نضر  رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بالفيوم ، و المهندس محمد ابراهيم عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لرى شرق الفيوم بالمرور الأربعاء على أعمال تأهيل المجارى المائية بالإدارة 

وتم المرور على عملية تأهيل ترعة الزربى الغربى هندسة رى الفيوم مع طاقم الاشراف ، وفقا للتعليمات والتوجيهات الصادرة بصورة حسنة وطبقا للمواصفات والجدول الزمني المحدد للأعمال .


عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا تنسيقيًا لدراسة نتائج جلسات الحوار المجتمعي مع مقترحات خطط تطوير مركزي يوسف الصديق، وإطسا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الـ ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح، ورؤساء الوحدات القروية ومديري التخطيط والقسم الهندسي بالمركزين. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها للوقوف على مراحل وخطوات الخطة الشاملة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، ودراسة المعلومات المتعلقة بتنفيذ متطلبات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات فى تنفيذ المخططات بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، بهدف وصول وتحسين الخدمات بالقرى النائية والنهوض بالمستوى المعيشي لأهالى هذه القرى. 

أشاد محافظ الفيوم، بالجهود الإيجابية لمسئولى القطاعات ومجالس المدن خلال الأيام الماضية فى إعداد خطط تطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، مشددًا على ضررة بذل المزيد من الجهد في مطابقة الخطط الموضوعة للتطوير، مع مطالب واحتياجات المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها بالمركزين، حتى يتسنى تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت، مع ضرورة أن يقوم كل قطاع بتحديد أولوياته والمواقع المقترحة لتنفيذ الأعمال. 
استمرار أعمال تبطين الترع بالفيوم ضمن المشروع القومي
استمرار أعمال تبطين الترع بالفيوم ضمن المشروع القومي
استمرار أعمال تبطين الترع بالفيوم ضمن المشروع القومي
استمرار أعمال تبطين الترع بالفيوم ضمن المشروع القومي
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