استمرار أعمال تبطين الترع بالفيوم ضمن المشروع القومي

تواصل أجهزة الرى بمحافظة الفيوم ، تبطين الترع بالقرى والنجوع ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، ترشيدًا لمياه الرى والعمل لوصولها للنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.





أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، استمرار أعمال تبطين عدد من الترع والمجارى المائية بطول 44 كيلو، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ضمن خطة 2020/ 2022 لمديرية الرى بالفيوم، والتى تستهدف تبطين 250 كيلو مترا بشتى أنحاء المحافظة.





وأشار محافظ الفيوم إلى تنفيذ 80% من أعمال التبطين الجارية بترعة قوته، بنطاق مركز يوسف الصديق، لافتًا إلى بدء العمل فى 7 كيلو مترات بترعة سليمان دسوقي، بقرية كفور النيل، التابعة لمركز الفيوم.





وأضاف الانصارى أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير الخدمات المناسبة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف الدورية بشتى أنحاء المحافظة.





ويواصل المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بالفيوم ، و المهندس محمد ابراهيم عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لرى شرق الفيوم بالمرور الأربعاء على أعمال تأهيل المجارى المائية بالإدارة





وتم المرور على عملية تأهيل ترعة الزربى الغربى هندسة رى الفيوم مع طاقم الاشراف ، وفقا للتعليمات والتوجيهات الصادرة بصورة حسنة وطبقا للمواصفات والجدول الزمني المحدد للأعمال .







