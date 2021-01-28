استمرار أعمال تبطين الترع بالفيوم ضمن المشروع القومي

تواصل أجهزة الرى بمحافظة الفيوم ، تبطين الترع بالقرى والنجوع ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، ترشيدًا لمياه الرى والعمل لوصولها للنهايات، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.
أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، استمرار أعمال تبطين عدد من الترع والمجارى المائية بطول 44 كيلو، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ضمن خطة 2020/ 2022 لمديرية الرى بالفيوم، والتى تستهدف تبطين 250 كيلو مترا بشتى أنحاء المحافظة.
وأشار محافظ الفيوم إلى تنفيذ 80% من أعمال التبطين الجارية بترعة قوته، بنطاق مركز يوسف الصديق، لافتًا إلى بدء العمل فى 7 كيلو مترات بترعة سليمان دسوقي، بقرية كفور النيل، التابعة لمركز الفيوم.
وأضاف الانصارى أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير الخدمات المناسبة للفلاحين، من أسمدة ومبيدات وبذور، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف الدورية بشتى أنحاء المحافظة.
ويواصل المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بالفيوم ، و المهندس محمد ابراهيم عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لرى شرق الفيوم بالمرور الأربعاء على أعمال تأهيل المجارى المائية بالإدارة
وتم المرور على عملية تأهيل ترعة الزربى الغربى هندسة رى الفيوم مع طاقم الاشراف ، وفقا للتعليمات والتوجيهات الصادرة بصورة حسنة وطبقا للمواصفات والجدول الزمني المحدد للأعمال .
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا تنسيقيًا لدراسة نتائج جلسات الحوار المجتمعي مع مقترحات خطط تطوير مركزي يوسف الصديق، وإطسا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الـ ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية
وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح، ورؤساء الوحدات القروية ومديري التخطيط والقسم الهندسي بالمركزين.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها للوقوف على مراحل وخطوات الخطة الشاملة لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، ودراسة المعلومات المتعلقة بتنفيذ متطلبات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات فى تنفيذ المخططات بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، بهدف وصول وتحسين الخدمات بالقرى النائية والنهوض بالمستوى المعيشي لأهالى هذه القرى.
أشاد محافظ الفيوم، بالجهود الإيجابية لمسئولى القطاعات ومجالس المدن خلال الأيام الماضية فى إعداد خطط تطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، مشددًا على ضررة بذل المزيد من الجهد في مطابقة الخطط الموضوعة للتطوير، مع مطالب واحتياجات المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها بالمركزين، حتى يتسنى تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت، مع ضرورة أن يقوم كل قطاع بتحديد أولوياته والمواقع المقترحة لتنفيذ الأعمال.