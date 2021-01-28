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أخبار العالم

إسرائيل تقرر رسميا منع إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:28 م
إسرائيل تقرر رسميا
إسرائيل تقرر رسميا منع إدخال لقاحات كورونا الى قطاع غزة
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سمر صالح
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس عن مصادر سياسية إسرائيليلة رفيعة قولها إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقدت جلسةً خاصة لمناقشة منع نقل لقاح فيروس كورونا إلى قطاع غزة قبل أن تعيد المقاومة ما لديها من جنود احتلال أسرى اعتقلتهم خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزّة في صيف العام 2014.

وقالت الصحيفة إن اللجنة المذكورة لا تشمل نوابًا من العرب الفلسطينيين في الكنيست نظرا لحساسية القضايا والمواضيع التي تناقشها، وخصوصًا أن جميع قادة الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال يقومون وبشكلٍ دوري بتقديم تقارير حول آخر المستجدات على الساحة الأمنية الداخلية والشرق أوسطية.

وكشفت "يديعوت أحرونوت"، عن أن عائلتي الجنديين الاثنين اللذين أسرتهما المقاومة  خلال الحرب على غزة وهما الضابط هدار جولدن، والمجنّد أورون شاؤول، شاركتا في الجلسة وطلبتا من أعضاء اللجنة وممثلين وزارة الجيش بالضغط باتجاه منع مثل هذه الخطوة، ومنع نقل أي معدات طبية، وفقًا للمصادر التي اعتمد عليها الموقع العبري.

وأشارت عائلة جولدن إلى أنها تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، لمنع ذلك في وقت سابق من هذا الشهر، وأكد ممثل الدولة العبرية في رده على الالتماس بأنه لن يتم نقل أي لقاحات لقطاع غزة.

واتهمت العائلتان الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بالتقاعس في إعادة جنودها وعدم بذل أي جهود لذلك، واحتقار عائلات المفقودين، وطالبتا الحكومة في تل أبيب أن تبذل كل جهد بما في ذلك الاتصال مع جهات لها علاقات مع المقاومة بغزة من أجل إعادة الجنديين الإسرائيليين المأسورين لدى المقاومة إلى الدولة العبرية.
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