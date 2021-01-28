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تعليم

جامعة الزقازيق تحقق مركزا متقدما في تصنيف ويبومتركس الدولي

الخميس 28/يناير/2021 - 01:35 م
الدكتور عثمان شعلان
الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه أظهر تصنيف ويبومتركس الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2021 عن تحقيق جامعة الزقازيق تقدما ملحوظا عالميا حيث تحسن ترتيب الجامعة باكثر من 180 مركز وحققت الزقازيق المركز 1460 عالميا فى حين كان ترتيب الجامعة 1640 للعام السابق. 


وأشار إلي ان تصنيف ويبومتركس الدولي هو أكبر تصنيف من حيث عدد الجامعات المصنفة.

 

أشاد  الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيبًا عالميًا متميزًا حيث  أنه  طبقًا لتصنيف ويبومتركس 2021 والذي ضم هذا العام 12006 جامعة عالميا و جاءت جامعة الزقازيق فى المركز 1460 كما أن التصنيف اشتمل على 1907 جامعات إفريقية  جاءت جامعة الزقازيق فى الترتيب رقم 24.

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وأشار "شعلان" الي انه شمل التصنيف 1216 جامعة عربية و كان ترتيب جامعة الزقازيق  22 كما شمل التصنيف  72 جامعة مصرية وجاءت جامعة الزقازيق فى المركز السابع محليا اى ان جامعة الزقازيق ضمن افضل 2% من الجامعات على مستوى الوطن العربى و ضمن افضل 10% على مستوى القطر المصرى.

 

أكد رئيس الجامعة علي تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلًا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعي المستمر بهدف الوصول إلي مستوي أفضل الجامعات العالمية.

 

كما أشار رئيس الجامعة الي أنه تم الاعلان عن تصنيف ويبومتركس العالمي للجامعات طبقًا لـلعديد من  المعايير مقسمة الى ثلاثة معايير رئيسية وهى ثراء المحتوى على موقع الجامعة و يقيس بعدد مرات الوصول لمحتوى موقع الجامعة, عدد مرات الاستشهاد لابحاث اعلى 210 باحثين على مستوى الجامعة و أخيرا عدد الأبحاث التى تقع ضمن اعلى 10% من الأبحاث الاكثر استشهادا فى 26 مجال تخصصى.

 

وأكد رئيس الجامعة أن التقدم في التصنيفات الدولية يأتي كَـنِتَاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة من أعضاء هيئة التدريس، والتى تعد أحـد أهـم أسـس وعناصـر العمليـة التعليميـة؛ حيـث أن لـها أدوارًا واضحـة فـي المجـالات الثلاث الرئيسـة التـي يقـوم عليهـا العمـل الجامعـي وهى: التدريـس، والبحـث العلمـي، وخدمـة المجتمـع ، بما يجعل جامعة الزقازيق مميزة ومتقمدة فى كافة التصنيفات العالمية والإقليمية والمحلية.

جامعة الزقازيق تحقق مركزا متقدما في تصنيف ويبومتركس الدولي
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