لجان لمراجعة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة بالشرقية



أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية كثفت أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة في إطار تنفيذ التعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان عمل مكونة من مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة للمرور على أعمدة الإناره ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.







وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة وصيانة أعمدة الإنارة باستعدال أعمدة الإنارة المائلة بطريق الزقازيق بيشة قايد، كما تم الانتـــهاء من نقــل جميع أعمدة الإنارة العامه من جانب الطريق إلى الجزيرة الوسطى لإزدواج الإنارة بطريق الزقازيق/ ابوحماد وصولًا إلى مركز أبو حماد وحرصًا على سلامة المواطنين.





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كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرى الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، حيث تم استعدال الأعمدة المائلة بمدخل قري أبوعيد ومنشأة صهبرة والعصايد واكراش ومناحريت ، وتركيب الكشافات فائقة الإنارة بطول الطرق الرئيسية والداخلية للقرى التابعة للوحدة ، فضلًا عن دهان أعمده الإناره بطريق قرية صافور و بقرية منشأة قاسم لإضفاء مظهر جمالي للطرق الرئيسية للقرى.







وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بعمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع (مدخل المدينة – الإنتاج حتى لوحة ابو سلام – صيانة فى شارع عمر المختار – محيط موقف الحسنية – محيط مدارس الصنايع بنين وبنات وملحقة المعلمين – الجمهورية 1 – محيط ترب ابو غنية– كفر جباره – محيط ترب كفر جباره وكفر العدوى)، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.







وقامت رئاسة مدينة القنايات بعمل صيانة واستبدال كشفات الإنارة التالفة بطريق عزبة سعدون وعزبة الصالحى.







كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإنارة الطريق بداية من مدخل مركز كفر صقر بتركيب الكشافات الليد على الأعمدة بجانبي الطريق العام بدايه من كوبري الشوربجي حتي مخرج المدينه أمام مدرسة أولاد صقر الثانويه التجارية اتجاه مركز ومدينة صان الحجر، وأيضًا على جانبي الطريق العام من أول حدود العساكره حتى دوران الميزانية وتم تركيب كشافات إنارة علي الأعمدة على جانبي طريق السكة الحديد حتي امام مركز شباب اولاد صقر مرورا بوسط البلد والبنك الاهلي ورئاسة المركز والمرور وبمبنى المحكمة والتأمينات والادارة الزراعية والمساكن الشعبية ليشمل تركيب الكشافات بجميع الطرق والشوارع الرئيسيه بالمدينة.







وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية، وتوعية المواطنين العاملين والمترددين على كافه المنشأت بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة ومراعاة المسافات البينية والأبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا علي سلامة الجميع.







وفي هذا الإطار قامت رئاسة حى أول الزقازيق برئاسة بحمله لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات والبوسطة ومولد النبي ومنطقة الحلقة وكوبرى ابو عميرة وشارع الفلوجة وميدان عرابى وميدان التحرير من أجل توفير مناخ صحي وتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة الجميع.







كما قامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بتعقيم ديوان عام الوحدة المحلية بالبلاشون وماكينات الدفع الإلكتروني بالبلاشون ومبني الوحدة المحلية بكفر أيوب ووحده الشئون الاجتماعية كفر أيوب ومكتب تموين كفر أيوب والجمعيه الزراعيه بكفر أيوب ووحدة صيانة كفر أيوب.







كما تم تعقيم مبنى الوحدة المحلية العدلية ومدرسة عرب الرملية التابعة لقرية الشغانبة وديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف ومكتب الضرائب العقارية بأولاد سيف ومبنى جمعية الهلال الأحمر بأولاد سيف والمصالح الحكوميه بقريه سلمنا التابعة لأنشاص الرمل.







كما قامت رئاسة المركز وشباب مبادرة إرادة شعب الشرقية (فريق بلبيس) بتعقيم وتطهير الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة بلبيس كأحد أهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.