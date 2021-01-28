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فن

بسبب ممتلكاتهما.. محمد نجاتي ينتقد محمد رمضان وياسمين صبري.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم - تصوير نور المصري
حل الفنان محمد نجاتي ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.


وتحدث محمد نجاتي عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا: "الفنان مشارك في حملة الهجوم علي نفسه، والجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات ومنازل والجمهور له حق يزعل وفي بعض الأحيان يشعر بالاستفزاز".


وأضاف نجاتي، تعليقا على نشر محمد رمضان وياسمين صبري وغيرهما صور ممتلكاتهما: "الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لأن المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه، وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم". 


وتابع: "لكي تصل إلى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم، وليس بمملتكاتك الشخصية، وهذا ما فعله عظماء الفن رغم أنهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم".


واختتم نجاتي قائلا: "بعض الفنانين وليس جمعيهم كرهوا الناس فيهم بسبب تلك التصرفات وللأسف إحنا كفنانين بنتاخد بذنبهم".

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