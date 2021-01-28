بتكلفة 18 مليار جنيه.. تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع.. فيديو

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إن الوزارة تواجه المشكلات السلبية وأهمها نمو الحشائش على المجارى المائية ورمى المخلفات فى الترع، مما يؤدى إلى تلوث المياه، لذلك تقوم الوزارة بإعادة تأهيل شبكة الترع مرة أخرى من خلال مشروع تبطين الترع.









وأضاف محمد غانم، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع تبطين الترع يعمل على توصيل المياه بسرعة وبكفاءة عالية للأراضي الزراعية، فضلًا عن تقليل حجم المياه المفترض ضخها، وخفض تكلفة تطهير الترع.









وأشار إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تبطين الترع في عام 2022، لافتا إلى أنها تضم الترع المتعبة والتي تم رصد إهدار لكميات كبيرة من المياه بها، إضافة إلى تغير القطاع التصميمي الخاص بها بدرجة كبيرة.









وأوضح أن المرحلة الاولى تضم 7 آلاف كيلومتر من أصل 20 ألف كيلومتر من الترع الموجودة على مستوى المحافظات، لافتًا إلى أن تكلفتها تقدر بنحو 18 مليار جنيه.









وتابع أن مشروع تبطين الترع واستخدام أساليب ري حديثة للزراعة متكاملين، موضحًا أن الري بالغمر يعمل عن طريق غمر الأرض بأكملها بالماء لري المحصول، والحديث ينقسم إلى نوعين ري بالرش أو التنقيط.









وأفاد بأن الري بالتنقيط يختص بتوصيل كمية المياه المطلوبة لري النبات، ما يساعد في استغلال أمثل للمورد المائي، فضلًا عن توفيره فرص عمل ولكميات من الأسمدة، منوها إلى تأثيره في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%.