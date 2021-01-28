حاولت الانتحار.. ربة منزل تلقى بنفسها من الطابق الثالث في المنصورة

أصيبت ربة منزل بكسور متفرقة بالجسم ، إثر محاولتها الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة منزلها بالمنصورة





ورد إخطار من مديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجده بقيام إحدى الفتيات بإلقاء نفسها من نافذة منزلها الكائن بمنطقة " سيدي عبدالقادر " دائرة القسم انتقل علي الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام " سماح ع. ال.م. أ" ٤٢ سنة ، ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان بإلقاء نفسها من نافذة مسقط الشقة سكنها بالطابق الثالث على سقف منور الطابق الثاني وحدوث إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ، و تم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.. بسؤال والدها ٦٩ سنة، خطاط ، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وأضاف بان كريمته تعاني من مرض نفسي وكانت تعالج بمستشفى العزيزة للأمراض النفسية بالشرقية.



