تراجع الإيرادات.. مصر للفنادق تخسر 106 ملايين جنيه خلال 6 أشهر



اقرأ أيضا| جزء تجاري وآخر إداري.. "التخطيط" تعلن انتهاء الرسومات ودراسات الجدوى لـ مجمع التحرير

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 85.45 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 176.39 مليون جنيه بالعام المالي الماضي.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 277.69 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 496.5 مليون جنيه بالعام المالي 2019-2019.

وكشف الشركة ، أنها سجلت صافي خسائر قبل الضريبة بلغ 106.46 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 117.05 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 7.04 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 215.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.